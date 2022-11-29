مظاهرات في الصين تطالب بالحريات وبايدن يتابع ويشيد

يتابع الرئيس الاميركي جو بايدن "عن كثب" التظاهرات التي تشهدها بعض المدن الصينية والمطالبة بمنح " الحريات وإنهاء تدابير الإغلاق المرتبطة بمكافحة كوفيد - 19" حيث عاد الفايروس للانتشار بضراوة في وقت اعلنت بكين انها ستسرع عمليات تطعيم الأشخاص البالغين 60 عاماً وما فوق

البيت الابيض: بايدن يتابع التظاهرات في الصين

واعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إن الولايات المتحدة تشد على ايدي المحتجين في الصين وتدعو لتكثيف التظاهرات وقال ان الرئيس جو بايدن «يتابع المستجدات من كثب، ونحن أيضاً»، وافاد بان «الرئيس لن يتكلم بالنيابة عن المتظاهرين في أنحاء العالم. هم يتحدثون بأنفسهم» في اشارة الى موقف الرئيس الاميركي من الشعارات التي يرفعها المحتجون

وكان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قد اشار الى "حق الشعب الصيني في التظاهر وتشكيكها بفعالية سياسة «صفر كوفيد» التي تعتمدها بكين".

وعقد الرئيس الاميركي جو بايدن في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة لمدة ثلاث ساعات في بالي الاندونيسية وقال كيربي «ما زلنا نعتزم مواصلة هذه المناقشات» واكد على الرغبة الاميركية بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع السلطات الصينية

مظاهرات في الصين ضد الاغلاقات

وبدأت يوم الاحد الماضي احتجاجات شعبية في بكين وشنغهاي وووهان، استجابة لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عملت السلطات الصينية وقف التحرك غير المسبوق ضد القيود الصحية، وللمطالبة بالمزيد من الحريات التي تعد الأكبر منذ المسيرات المؤيدة للديمقراطية في العام 1989.

وقالت بكين انها ستسرع عمليات تطعيم الأشخاص البالغين 60 عاماً وما فوق ضد كوفيد، بعدما سجلت حصيلة إصابات يومية قياسية في الأيام الأخيرة.

ويتهم المعارضون في الصين السلطات بابطاء عمليات التلقيح بشكل مقصود لإطالة أمد نهجها القائم على «صفر كوفيد» إذ يقابل أي عدد صغير من الإصابات بالوباء بتدابير إغلاق وحجر.