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معارضون إيرانيون في المنفى يزورون إسرائيل

منشور 25 تمّوز / يوليو 2021 - 02:02
معارضون إيرانيون في المنفى يزورون إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على حسابها في "تويتر" الاحد، أن معارضين ايرانيين في المنفى وصفتهم ب"الشجعان"، زارو الدولة العبرية الاسبوع الماضي.

وارفقت التغريدة صورة لمجموعة من المعارضين الايرانيين، معلقة عليها بالقول "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".

وأضافت: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان".

وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية للجمهورية الإسلامية".

كلمات دالة:ايراناسرائيل

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