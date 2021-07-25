معارضون إيرانيون في المنفى يزورون إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على حسابها في "تويتر" الاحد، أن معارضين ايرانيين في المنفى وصفتهم ب"الشجعان"، زارو الدولة العبرية الاسبوع الماضي.

وارفقت التغريدة صورة لمجموعة من المعارضين الايرانيين، معلقة عليها بالقول "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".

Last week a group of exiled Iranian activists visited Israel with a message of peace & to express the friendship between Israel & the Iranian people.



It was an honor to meet these brave individuals.



پیمان دوستی بین دو ملت، قوی‌تر از نفرت پراکنی جمهوری اسلامی است. pic.twitter.com/iMA2HJOESk — Israel ישראל (@Israel) July 25, 2021

وأضافت: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان".

وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية للجمهورية الإسلامية".