معارض جزائري: الحكومة الجديدة غير شرعية

المعارض عبد الله جاب الله

أكد المعارض عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي في الجزائر، إن الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ” غير شرعية لأنها مستمدة من النظام القديم”.

وقال جاب الله، في كلمة خلال افتتاح اللقاء التشاوري لأحزاب وشخصيات معارضة اليوم الثلاثاء، إن السلطة فقدت الشرعية من الناحية الدستورية منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير الماضي، واصفا استمرارها في الحكم ” تعسف لا قيمة له”.

وأضاف ” ما يصدر عنها هي سلوكيات وتصرفات غير شرعية وغير دستورية خاصة وأن الشعب قال كلمته ويجب احترامها”.

وكان بوتفليقة عين يوم الاحد الماضي، حكومة جديدة يقودها نور الدين بدوي، وزير الداخلية السابق، كما أعلن أمس الاثنين أن سيستقيل قبل نهاية عهدته التي تنقضي في 28 نيسان/أبريل الحالي.