معارض جزائري بالمنفى يعلن عودته لبلاده ويكبي على الهواء (فيديو)

زيتوت بالمنفى منذ 24 عاما

ذرف المعارض الجزائري محمد العربي زيتوت دموعه، وأعلن عن رغبته في العودة إلى الجزائر بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه.

وذرف زيتوت دموعه على الهواء مباشرة، بعدما سأله أحد المشاهدين متى يعود إلى الجزائر.