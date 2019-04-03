معارض جزائري بالمنفى يعلن عودته لبلاده ويكبي على الهواء (فيديو)
زيتوت بالمنفى منذ 24 عاما
ذرف المعارض الجزائري محمد العربي زيتوت دموعه، وأعلن عن رغبته في العودة إلى الجزائر بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه.
وذرف زيتوت دموعه على الهواء مباشرة، بعدما سأله أحد المشاهدين متى يعود إلى الجزائر.
#شاهد محمد العربي زيتوت يبكي على الهواء بعد ما سأله أحد المشاهدين متى يعود إلى #الجزائر@mohamedzitout pic.twitter.com/n0LZfWgtDM— قناة الحوار الفضائية (@alhiwarchannel) ٢ أبريل ٢٠١٩
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