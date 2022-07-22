معارض سوري يدعو الاسد لتوريث الحكم لابنه الثاني لانه "مثلي"

باسلوب كوميدي، اختلط بالجدية وحمل معلومات لا يمكن التحقق من صحتها، دعا المعارض السوري البارز كمال اللبواني لتوريث الحكم الى كريم الابن الثاني للرئيس بشار الاسد كونه "مثلي" وهو ما يعني انه سيتقبل الرأي الاخر.

اللبواني: ضبط نجلي بشار وبشرى يمارسان الشذوذ

المعارض اللبواني قال ان باسل ابن اللواء الراحل آصف شوكت وامه بشرى حافظ الاسد شقيقه الرئيس بشار الاسد ، القادم من دولة الامارات العربية المتحدة، ضبط وهو يمارس الجنس مع ابن خاله كريم بشار الاسد ، في خطوة وصفها اللبواني بالانتقامية، حيث كانت عائلة الاسد قد رفضت الموافقة على زواج شوكت من ابنه الرئيس حافظ الاسد

وقال اللبواني ان هذة الحادثة اشعلت معركة بين بشرى الاسد وزوجه شقيقها اسماء الاخرس، حيث قررت الاخيرة ارسال ابنها الى طبيب نفسي لعلاجه.

اللبواني استنكر تدخل اسماء الاسد ووصف ما جرى بانه علاقة "حب نزيهة، شريفه، بين الشابين، واتهم زوجة الرئيس باضطهادهم، واضطهاد مشاعرهم الطبيعية.

اقتراح اللبواني على بشار الاسد



واقترح اللبواني على الرئيس السوري بشار الاسد تعديل الدستور، ويحضر ابنه الصغير كريم للرئاسة بدلا من حفيظ (حافظ بشار الاسد) بعد ان يعدل الدستور، مبررا هذا الاقتراح بسخرية شديده بعدة نقاط:

سيكون اول رئيس مثلي في العالم

سيستفيد السوريين من ذلك بامر اساسي انه سيتقبل الرأي الاخر اي انه سيكون هو الرأي وهو ايضا الرأي الاخر، ولن يضطر الى "ضرب الكيماوي" ولا يعتقل الناس، حتى انه يفرح اذا شتمه احد

وفق تحليل اللبواني، فان كريم بشار الاسد لن ينجب اولاد، بالتالي سيرحم السوريين من قضية توريث السلطة



المشكلة امام بشار الاسد

المشكلة امام الرئيس بشار الاسد وفق المعارض كمال اللبواني، هي ان الطائفة العلوية لا ترضى ان يكون رئيسها شاذ، وتقول الطائفة "لاخير فيمن دخل فيه"

وختم اللبواني الفيديو المثير الذي عرضه باقتراح تغيير العلم السوري ووضع شعار بلاي بوي او ميكي ماوس ، فتصبح سورية دولة متحضره ويعود اللاجئين الى ديارهم ، واقترح على اللاجئين رفع شعار بلاي بوي حتى لا تعترضه الاجهزة الامنية كونه اصبح من حزب الرئيس.

من هو آصف شوكت ؟

وآصف شوكت (15 يناير 1950 – 18 يوليو 2012)، نائب وزير الدفاع السوري السابق. من عائلة علوية

في عام 1995 تزوج من بشرى الأسد ابنة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وشقيقة الرئيس السوري بشار الأسد حيث كان ضابطا يخدم في الحرس الجمهوري في قصر الرئيس، واعجبت به بشرى الاسد وتزوجته رغما عن عائلته، وتتحدث اشاعات عن اقدام ماهر الابن الاصغر لحافظ الاسد بمحاولة قتله واطلاق النار عليه

رفع إلى رتبة عماد في تموز/يوليو 2009 وأصبح نائبًا لرئيس الأركان، وفي آب/أغسطس 2011 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع.

العماد آصف شوكت هو شخصية أمنية قوية من الشخصيات التي كانت تحكم الجمهورية العربية السورية فعلياً، وكان الرئيس الراحل حافظ الاسد يعتمد عليه كثيرًا فأوكله بالعديد من المهمات أهمها حماية ابنته بشرى الأسد التي تزوجها لاحقا وأنجب منها خمسة أبناء. عارض باسل الأسد زواج أخته من آصف، ولم يتزوجا إلا في 1995 بعد مقتل باسل الأسد بحادث سير. في عام 2011 فرض عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية لاتهامه بقمع المظاهرات المنادية بالديمقراطية في سوريا.

أعلن عن مقتله يوم 18 تموز/يوليو 2012 في تفجير مبنى الأمن القومي السوري بحزب البعث الحاكم في البلاد في انفجار استهدف مقر الأمن القومي بحزب البعث في دمشق، أثناء اجتماع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار، خلال الأزمة السورية.

