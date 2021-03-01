معارك ضارية بين الجيش السوداني ومليشيات اثيوبية

اندلعت معارك ضارية بين الجيش السوداني والمليشيات الاثيوبية التابعة لقومية الأمهرة، واشارت الى قيام المليشيات بعمليات نهب وسرقة للاهالي وممتلكاتهم

ووفق المعلومات فقد اقدمت المليشيات على الاعتداء على الاراضي السودانية مما دفع الجيش للتدخل وصد هجماتها، وتحدث مراسلون عن حالاتٍ من الكر والفر بعدما قام الجيش السوداني بمطاردة مسلحي إثيوبيا الذين اعتدوا على الأراضي الزراعية وسرقوا المعدات، واختطفوا المواطنين وطالبوا بفدية عالية لإطلاق سراحهم.

قوات احتياطية سودانية تدخل المعركة

وقالت مصادر متطابقة أن قوات الاحتياط التابعة للجيش السوداني دحرت الميليشيات الإثيوبية في مشروعي إبرة وتدلي، وطاردها حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية، ومن ثم أقام الجيش السوداني معسكرًا في مستوطنة حسن كردي.

وعقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اجتماعه بالقصر الجمهوري يوم أمس الأحد، حول مجمل الأوضاع الأمنية لاسيما بولاية غرب دارفور.

وقرر المجلس تعزيز قدرات القوات النظامية والأجهزة الأمنية في دارفور والاستمرار في عمليات جمع ونزع السلاح ومحاسبة المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة والإسراع بانفتاح قوة حماية المدنيين.