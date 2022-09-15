"معاهدة الأمن الجماعي": داعش ينقل 400 مقاتل إلى شمال أفغانستان

كشفت منطمة معاهدة الأمن الجماعي، النقاب عن تحركات جديدة لتنظيم داعش في أفغانستان، مشيرة إلى أنه تم نقل 400 عنصر من التنظيم إلى الولايات الشمالية للبلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الفريق أول أناتولي سيدوروف، اليوم الخميس، "إن "داعش" عملت على نشر 400 مقاتل من عناصرها إلى الولايات الشمالية في أفغانستان، لتنفيذ عمليات ارهابية تطال الأهداف المدنية والعسكرية".

وتشهد أفغانستان هجمات إرهابية على نطاق واسع؛ حيث كان من بين الهجمات الأخيرة استهداف السفارة الروسية في كابول، والذي أسفر عن سقوط قتلى.

6 آلاف مقاتل من داعش

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، قد أكد في تصريحات سابقة، أن عدد مقاتلي "داعش" تضاعف 3 مرات في أفغانستان، منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابل.

واشار إلى أن العدد التقريبي لمقاتلي داعش في أفغانستان، وصل إلى ما يقارب ال 6 آلاف عنصر.

وقال كابولوف، بعد وصول طالبان إلى السلطة وخطواتهم الصارمة ضد داعش، كان عددهم حوالي ألفي، وهذا يعني، زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف وهذا هو الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني، لأن داعش، كما في السابق، يتم شحذها لزعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، ولكن أيضًا داخل جيرانها

ووصلت طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، وأطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بينما كانت القوات الأجنبية تغادر البلاد. وفي فبراير/ شباط، جمد الرئيس الأمريكي جو بايدن 7 مليارات دولار من الأصول السيادية الأفغانية المحفوظة في المؤسسات الأمريكية.