معتز مطر بعد المؤبد: "لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم علي بها"

علق الاعلامي المصري معتز مطر بسخرية على حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه السبت بعد ادانته بتهم الارهاب، قائلا انه لم يعد يعرف عدد السنين التي حكم عليه بها، مقدرا انها تجاوزت السبعين.

واضاف معتز مطر في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر بعد قليل من الحكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة العليا في مصر معتبرا ان "كل التهمة الحقيقية - كلمة الحق - او هكذا ازعم".

وادانت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا السبت، معتز مطر واربعة اشخاص اخرين بتهم من بينها "قيادة جماعة إرهابية" و"وضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة".

والمحكومون الاربعة الاخرون اضافة الى معتز مطر هم الاعلامي سامي كمال الدين سنجاب، والامام والخطيب محمد احمد عبد الحميد عوف، والواعظ سابقا في الازهر بمنطقة البحر الاحمر طارق محمود أمبارك، ورئيس مجموعة استثمارية للمقاولات هو محمد علي عبد الخالق.

الاعلامي سامي كمال الدين سنجاب

وبدوره ايضا، سخر الاعلامي سامي كمال الدين من الحكم الصادر، وكتب في منشور عبر صفحته في فيسبوك: "أخدت مؤبد يا رجاله"، مستعيدا عبارة وردت على لسان الممثل الراحل سعيد صالح.

واضاف كمال الدين "‏صحيح أصل أنا بعت تيران وصنافير ورهنت نهر النيل لأثيوبيا وأكلت الشعب رجلين فراخ"، واصفا اتهامه بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية في مصر بانه "أقوى نكتة".

معتز مطر على قوائم الارهاب

وكان القضاء المصري ادرج معتز مطر والمتهمين الاخرين في قوائم الارهاب العام الماضي على خلفية واحدة من قضايا عدة يواجهونها في مصر، ثم تجدد الامر الشهر الجاري عندما صدر قرار مماثل طال الاعلامي المتواجد حاليا في بريطانيا وذلك من ضمن 81 شخصا اخرين.

التغريدة التي نشرها معتز مطر بعد صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد

وشمل القرار اعلاميين وناشطين بينهم أنس زكي وسامحي مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط ومحمد ناصر وحمزة زوبع.

وكان معتز مطر يمارس نشاطه الاعلامي من تركيا قبل ان تطلب الاخيرة منه ومن ناشطين ووسائل اعلام مصرية معارضة تستضيفها "ضبط سياساتهم التحريرية"، وذلك في خضم مساعي المصالحة بينها والقاهرة.

وعقب الضغوط التركية، اوقف معتز مطر برنامجه الذي كان يذاع عبر قناة الشرق، وانتقل بدلا من ذلك الى اليوتيوب حيث انشأ قناته الخاصة، ثم اعلن انتهاء علاقته رسميا بالقناة التلفزيونية.

ولم يلبث معتز مطر ان اوقف قناته عبر يوتيوب ايضا بضغوط من السلطات التركية، ثم غادر الى بريطانيا حيث استأنف نشاطه الاعلامي من هناك.