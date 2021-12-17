معتز مطر يعلن عن برنامجه الجديد ويكشف موعد البث

اعلن الاعلامي المصري المعارض معتز مطر من لندن حيث مكان اقامته الجديد بعد مغادرته لتركيا عن الاستمرار في نهجه المعارض معلنا عن اكتمال التجهيزات لبرنامجه الجديد

وفي بث جديد من بريطانيا ، انتقد معتز مطر الاوضاع الاقتصادية في مصر واتهم الاعلام المصري بمحاولة التغطية على المشاكل العميقة بفتح مواضيع تافهة.

وعلل تأخره في العودة الى الشاشة بعد وقف برنامجه في تركيا بسبب فايروس كورونا والاغلاقات التي نتجت عنه، بالاضافة الى الاستعدادات والتجهيزات للعودة الى البث وتحدث عن التكنولوجيا الجديدة التي سيستخدمها مطالبا الجمهور بدعمه حيث سيبدأ برنامجه بداية العام المقبل بعد تجهيز الاستوديو وسيكون البث يوميا الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، يوميا ولمدة 3 ساعات مكررا مطالبه من الجمهور بدعمه ومتابعته.