معتمر يثير الجدل بجلسة تصوير شبه عارية أمام الكعبة

يبدو ان القرار الذي اتخذته السلطات المختصة في السعودية بمنع التصوير امام الكعبة المشرفة كانت محقة فيه حيث كانت تعمل للحفاظ على قدسية وهيبة ومكانة البيت الحرام

فقد تفشت مؤخراً ظاهرة التصوير والسيلفي بين المعتمرين والزوار في الحرم الشريف بصورة مسيئة احيانا للمكان وقدسيته بالدرجة الاولى وابعاده عن الاساءة بشكل كامل

ولفت الانتباه مؤخرا احد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي حيث ابتعد عن الهدف السامي للزيارة ليقوم باستعراض جسمة وعضلاته داخل صحن الطواف كما شوهد هذا الشخص وهو يتجول داخل الحرم المكي مكشوف الصدر والكتفين أمام الكاميرا، مما أشبه بمقاطع الفيديو الموسيقية وفق ما اكد موقع اوقات الشام السوري

مقطع متداول لمعتمر يثير ردود فعل متباينة. pic.twitter.com/Oavga0xNR6 August 22, 2023

وقد أبدى الكثيرون غضبهم من استغلال بعض صناع المحتوى ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الأماكن المقدسة لأغراض ترويجية بحثا عن اللايكات والمشاركات ولا مانع عندهم من هجوم ضدهم يضمن لهم تعليق اضافي على منشورهم

وزارة الحج والعمرة السعودية كانت قد اشارت الى أهمية احترام حرمة مسجد الحرمين الشريفين وطلبت من المعتمرين والزوار اتباع آداب التصوير في هذه المناطق المقدسة.