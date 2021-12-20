معلمة بريطانية تركل وتصفع حصانا بلا رحمة - فيديو

قررت ادارة التعليم في مدينة ميلتون موبراي بمقاطعة ليسيسترشاير البريطانية فصل معلمة مدرسة ابتدائية بعد ظهورها في تسجيل فيديو وهي تركل وتصفع حصانا بلا رحمة.

وكان جرى تصوير معلمة المدرسة سارة مولدز (37 عاما) وهي ام لطفلين ومعلمة في مدرسة سومبيري الابتدائية في مدينة موبراي وهي تلكم وتصفع وتركل حصانا بائسا عقب رحلة صيد تعليمية في وقت سابق الشهر الماضي.

معلمة المدرسة الابتدائية سارة مولدز

واثار مقطع الفيديو الذي قام بتصويره ناشط مناهض لصيد الحيوانات وانتشر على نطاق واسع في موجة غضب واسعة داخل وخارج بريطانيا.

وكانت المدرسة التي تعمل فيها مولدز قررت في وقت سابق وقفها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

معلمة متوحشة

وتظهر في الفيديو فتاة وقد فقدت السيطرة على الحصان اثناء محاولتها اعادته الى قفصه.

وفجأة تدخلت معلمة المدرسة مولدز التي بدت متوحشة وخارجة عن السيطرة، حيث امسكت به من زمامه وانهالت عليه بالركل ثم سددت لكمات وصفعات متلاحقة لوجهه قبل ان تقوده الى القفص، وقد بدا مستسلما ومنقادا لها بعدما لقيه على يديها.

واكدت ادارة التعليم في مدينة ميلتون موبراي الاثنين، ان عقد عمل معلمة المدرسة مولدز معها قد تم انهاؤه، بحسب ما تنقله صحيفة "ميرور".

وقد تبين ان المعلمة المفصولة تعمل قائدة فريق متطوعة في ناد محلي للخيول. وقد اعلنت ادارة النادي بدورها الاستغناء عن خدماتها.

وأكدت وكالة منع العنف على الحيوانات، التي قالت إن اللقطات كانت مزعجة حقًا، أنها بدأت تحقيقًا في الحادث بعد أن أثار الفيديو غضبًا على الإنترنت.

وليس واضحا بعد ما اذا كانت المعلمة مولدز ستواجه تهما جنائية.