مع ارتفاع اسعار البنزين: نائب اردني يصل البرلمان على دراجة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنائب في البرلمان الاردني زيد العتوم وهو يحاول وقف دراجة نارية جاء على متنها لحضور الجلسة الصباحية للبرلمان

نائب على دراجة في الاردن

وعلى الرغم من ان بعض الرسميين قامو بحذف الصور عن صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، الا ان مشاغبين التقطوها مباشرة وقامو بتوزيعها ونشرها

تاتي حركة النائب الاردني زيد العتوم بعد ساعات من اعلان الحكومة الاردنية عن رفع اسعار المحروقات في البلاد بشكل كبير لتسجل رقما قياسيا على مستوى العالم العربي

تعديل اسعار المحروقات بشكل شهري

وتعدل الحكومة الاردنية بشكل شهري اسعار المحروقات في البلاد، وشهدت خلال الاشهر القليلة الماضية رفعا كبيرا للاسعار، وامس الاحد قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لشهر آب/أغسطس المقبل.

وبموجب القرار، فإنه يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر آب 990 فلسا للتر بدلاً من 955 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1300 فلس للتر بدلا من 1240 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل و الكاز 755 فلسا للتر بدلاً من 720 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.