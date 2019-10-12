مع اقتراب "الأربعينية" للشيعة في العراق.. اعتقالات واسعة في "سامراء"

شنت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات واسعة في قضاء سامراء (120 كم شمال بغداد) مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية في العراق.

وقالت قيادة عمليات سامراء في بيان لها اليوم السبت إن “قواتها وقوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري التي تسيطر على المنطقة اعتقلت 148 مواطنا بتهم مختلفة تتراوح بين الإرهاب والقضايا الجنائية”.

وأضاف البيان أن “الجميع أحيلوا إلى القضاء للتحقيق معهم فيما أسند إليهم من تهم إرهابية وجنائية”، موضحا أن 37 منهم مطلوبون للقضاء على خلفية أعمال إرهابية، فيما أحيل العدد الباقي “111 شخصا بموجب قضايا جنائية”.

وتتخذ السلطات الأمنية العراقية سنويا إجراءات حازمة مع اقتراب موسم الزيارات الشيعية للمراقد المقدسة، وتلجأ في أحيان كثيرة إلى الاعتقال الاحترازي ضد من يشتبه بقيامهم بأعمال جنائية أو إرهابية.

ويطلق المواطنون في سامراء على موسم الزيارات الدينية اسم موسم الاعتقالات العشوائية.