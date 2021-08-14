مع تقدم طالبان: رعب لدى نساء افغانستان

يخشى الكثير من الأفغان وخصوصا النساء، الذين اعتادوا على الحرية التي تمتعوا بها في السنوات العشرين الماضية، عودة طالبان إلى السلطة.

فعندما حكمت البلاد بين 1996 و2001 قبل أن يطردها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من السلطة، فرضت طالبان رؤيتها المتطرفة للشريعة.

ومُنعت النساء من الخروج بدون مرافق ذكر ومن العمل. كما مُنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة. وتعرضت النساء المتهمات بجرائم مثل الزنا، للجلد والرجم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه يشعر "بقلق عميق" إزاء روايات عن سوء معاملة النساء في مناطق استولت عليها حركة طالبان التي فرضت شكلا متشددا من الإسلام على أفغانستان خلال فترة حكمها من 1996 إلى 2001.

وقال غوتيريس "إنه من المروع والمحزن أن نرى تقارير تشير إلى أن حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس تسقط".

نساء تحت رحمة طالبان

وتحت حكم طالبان في أفغانستان قبل العام 2001، حرمت النساء حتى الحريات الأساسية مثل الذهاب إلى المدرسة، والتحدث علانية، وترك المنزل بدون مرافق ذكر، إلى جانب الزواج المبكر وغير ذلك.

ومنذ سقوط حكومة طالبان، فإن النساء بدأن يشعرن بتحسنات تدريجية على مستوى التعليم والتمثيل السياسي؛ لكن تلك المشاركة مُنخفضة على المستويين المحلي والوطني، كما أن الأمية والشعور العام بانعدام الأمن لدى النساء مازال شائعًا.

ووفقًا لمؤشر WPS الذي يوفر مقاييس لمختلف المؤشرات المتعلقة بحقوق المرأة ورفاهيتها وتمكينها، تحتل أفغانستان المرتبة الأدنى في المرتبة 152 من بين 153 بلدًا.

وبحسب تقرير لـ«بي بي سي» فإنه في عام 2001 (آخر أعوام حكم طالبان) لم تكن هناك فتيات في المدارس الرسمية، التي كانت تضم مليون طالب من البنين، ولكن بحلول عام 2012 ارتفع عدد تلاميذ المدارس إلى 7.8 مليون – من بينهم نحو 2.9 مليون فتاة – حسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي.

وبدأ وضع المرأة في أفغانستان يتحسن بعد أن كانت الفتيات ممنوعات تحت حكم طالبان من الذهاب إلى المدرسة والخروج للعمل.