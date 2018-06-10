مغادرة أول ناقلة نفط عراقية بعد توقف دام ثلاثة عقود (صور)

مغادرة أول ناقلة نفط عراقية بعد توقف دام ثلاثة عقود

أعلنت وزارة النفط العراقية تصدير أول شحنة من النفط الخام، عبر ناقلة ترفع العلم العراقي، انطلقت من الموانئ الجنوبية للبلاد بعد توقف دام نحو ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد قوله في تصريحات إن ناقلة النفط "بغداد" أبحرت مساء الجمعة من البصرة إلى الولايات المتحدة، و"هي المرة الأولى منذ 1991 التي يسير فيها العراق ناقلات النفط التابعة له".

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها إلى الولايات المتحدة لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط".