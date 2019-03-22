مفاوضات الصحراء الغربية تتجه لبناء المزيد من الثقة

عقد في جنيف يومي 21 و22 مارس الجاري اللقاء الثاني للطاولة المستديرة حول الصحراء الغربية

اتفقت وفود المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا المشاركة في المفاوضات حول قضية الصحراء الغربية على ضرورة بناء المزيد من الثقة.

وجاء في البيان الختامي للقاء الطاولة المستديرة في جنيف حول قضية الصحراء، الذي تلاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر، اليوم الجمعة، أن الأطراف "التزمت بمواصلة المشاركة في العملية بشكل جاد ومحترم. واتفقت الوفود على ضرورة بناء المزيد من الثقة".

وأشير في البيان إلى أن الوفود عقدت "مناقشات معمقة حول كيفية التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية يكون واقعيا وعمليا ومستداما وعلى أساس من التوافق وعادلا ودائما من شأنه أن يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2440".

يذكر أنه عقد في جنيف يومي 21 و22 مارس الجاري اللقاء الثاني للطاولة المستديرة حول الصحراء الغربية بمشاركة الوفود الأربعة، وذلك تطويرا لنتائج اللقاء الأول الذي عقد في ديسمبر الماضي.