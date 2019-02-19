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مفاوضات بين قسد وداعش والامم المتحدة تدعو لحماية المدنيين

مفاوضات بين قسد وداعش والامم المتحدة تدعو لحماية المدنيين
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