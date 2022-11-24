مفاوضات سرية روسية اوكرانية في ابو ظبي

بعيدا عن الاضواء ووسائل الاعلام، وضجيج المعارك والتصريحات النارية ، تحتضن دولة الامارات العربية المتحدة مفاوضات سرية بين روسيا واوكرانيا في مسعى للوصول الى بعض النوافذ التي تقود الى انهاء الحرب الدائرة بين البلدين منذ مارس الماضي.

واعلنت الامارات العربية بعد انتهاء جولة تفاوض بين الدولتين الغربيتين، انها كانت سباقة في الدعوة الى الحوار وعدم التصعيد ، وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، لانا نسيبة في بيان نقلته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية (وام) ان الامارات آمنت منذ البداية بان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الازمة والصراع ، وقالت ان "أن بلادها تشارك المجتمع الدولي مخاوفه العميقة بشأن تداعيات الوضع الحالي على المدنيين" الى جانب القلق العام على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدوليووفق المعلومات المتداولة فقد التقى وفدان من روسيا واوكرانيا في الإمارات الأسبوع الماضي وبحثوا اولا آلية لتبادل الأسرى بالاضافة الى وسيلة لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية وهي المادة الرئيسية في صناعة الاسمدة اإلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، وتصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانية على البحر الأسود

الكشف عن احتضان دولة الامارات العربية لمحادثات سرية ياتي في اعقاب وساطة بدأها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الى موسكو في اكتوبر الماضي حيث عقد لقاءات مكثفة مع الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية في مدينة بطرسبورغ، واكدت مصادر ان هدف الزيارة فتح بعض الفجوات للعبور الى محادثات سلام مع اوكرانيا وقد وجد الرئيس الاماراتي تشجيعا وتأييدا من المسؤولين الروس وفق المصادر

في السياق تؤكد لانا نسيبة ان بلادها لن تدخر اي جهد م اجل الوصول الى حل سلمي وسريع للأزمات وإيجاد حل سلمي ومستدام يعزز السلام والأمن الدوليين.

والامارات الدولة الثانية التي تحتضن اتصالات ومباحثات روسية اوكرانية منذ بداية الحرب بين البلدين، وقد سبق ان عملت تركيا على تسيير التفاوض ونجحت وسط تشجيع اممي في التوصل الى اتفاقية لتصدير الحبوب