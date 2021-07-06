مفوضية الانتخابات العراقية تصادق على قوائم المرشحين

صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الثلاثاء، على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي تجاوز عددها الثلاثة الاف قائمة.

وقالت المفوضية في بيان، إن "مجلس المفوضين صادق اليوم على قوائم تضم 3243 مرشحا للانتخابات"، المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضافت أنها ستنشر أسماء المرشحين لاحقا في الصحف الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.

ولفتت الى انه “سيتم اجراء قرعة أرقام المرشحين في الساعة العاشرة من صباح الغد في عموم مكاتب المحافظات الانتخابية، من ضمنها مكتبا الكرخ والرصافة الانتخابيان، إضافة الى المكتب الوطني”.

والمرشحون ينتمون إلى 276 حزبا و44 تحالفا، وسيتنافسون لشغل 329 مقعدا في البرلمان.

ووفق مفوضية الانتخابات، فإن 24 مليون عراقي (من أصل نحو 40 مليونا) يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.

وتم منح الثقة لحكومة جديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، في مايو/أيار 2020، لإدارة مرحلة انتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة، وهي أحد مطالب محتجين يتهمون النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار جدل واسع بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من "فساد مستشرٍ على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.

لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.