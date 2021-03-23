مفوضية الانتخابات العراقية تلغي التصويت في الخارج

من المقرر أن يُجري العراق انتخابات مبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بضغط من الاحتجاجات الشعبية.

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الثلاثاء، إلغاء التصويت في الخارج بالانتخابات البرلمانية بسبب ”المعوقات“ التي واجهتها.

وقالت المفوضية -وهي هيئة رسمية خاضعة لرقابة البرلمان- في بيان: ”واجهنا عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج، بجميع مراحلها، يحتاج إلى 160 يوما تقريبا في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط“.

وأضاف البيان أن ”وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية“.

وأشارت إلى أن ”إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية“.

وتابعت أنه وإضافة إلى ذلك فإن ”إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا، يعرّض سلامتهم للخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم 11 لسنة 2021“.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات مبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بضغط من الاحتجاجات الشعبية.

وتخشى أوساط سياسية من تأجيل الانتخابات مرة أخرى، إذ كان من المقرر أن تجري في السادس من حزيران/ يوليو المقبل، لكن المفوضية مددت الموعد إلى أكتوبر/ تشرين الأول.

