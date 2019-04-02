مفوضية اللاجئين تحتاج لـ88 مليون دولار لتمويل عملها في ليبيا

يسكن داخل مراكز الإيواء الليبية عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين

صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين بأن متطلبات تمويل أعمالها في ليبيا تصل إلى 88 مليون دولار للعام الجاري.

وأوضح مكتب المفوضية في ليبيا في بيان له أن عدد المسجلين لدى المنظمة أو الذين منحوا اللجوء إلى بلد ثالث وصل إلى 57 ألف شخص حتى مارس الماضي، فيما بلغ عدد النازحين داخليا 170 ألف ليبي، وعدد العائدين من النزوح إلى مدنهم الأصلية 445 ألف ليبي.

ويسكن داخل مراكز الإيواء الليبية عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تتاح لعدد قليل منهم فرصة توطينهم في بلد ثالث، فيما يعاد معظمهم إلى بلدانهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.

هذا الوضع دفع المفوضية إلى إنشاء "مركز التجمع والمغادرة" في العاصمة طرابلس، بهدف وضع أشخاص محل اهتمام المفوضية، في بيئة آمنة، لتمكين مكتب المفوضية من إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج ليبيا.

وتشمل تلك الإجراءات إعادة توطين اللاجئين، ولم شمل العائلات، والنقل إلى مراكز طارئة في بلدان ثالثة، والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقا، بالإضافة إلى العودة الطوعية.