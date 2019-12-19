مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية، غارات على موقع فلسطيني، يقع شمالي مدينة غزة، فجر الخميس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلون أن المقاتلات أطلقت 7 صواريخ على موقع يقع شمالي مدينة غزة.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا فوريا حول القصف، لكنه سبق وأن أعلن قبل حوالي ساعتين، أن نظام القبة الحديدية، المضاد للصواريخ، قد اعترض، قذيفة واحدة، تم إطلاقها من قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القذيفة أُطلقت نحو مدينة سديروت، المحاذية للقطاع.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ. (الأناضول)