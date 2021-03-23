مقاتلات التحالف تدمر 39 موقعا لتنظيم داعش في نينوى شمالي العراق

كثفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلول "داعش" مؤخرا، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، خلف آنذاك 32 قتيلا و110 جرحى.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء، تدمير 39 موقعا لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، في بيان "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة (في الجيش العراقي)، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة مساء أمس (الإثنين) في جبال قره جوخ بمحافظة نينوى".

وأضافت الخلية أن "الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 39 وكرا (مخبأ) لإرهابيي داعش".

ويتولى التحالف الدولي تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، وكذلك تقديم الإسناد الجوي في الحرب ضد فلول تنظيم "داعش".

وكثفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلول "داعش"، مؤخرا، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، خلف آنذاك 32 قتيلا و110 جرحى.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

