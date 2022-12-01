مقتدى الصدر يطلق حملة مليونية لمناهضة الشواذ جنسيا

أطلق الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الخميس، حملة "جمع تواقيع مليونية" من اجل مناهضة مجتمع الشاذين جنسيا، بعد يوم من تعهده بمواجهة المثليين بالطرق السلمية وعدم التعامل معهم بالعنف.

ونشر المكتب الخاص للصدر وثيقة الحملة باللغتين العربية والانجليزية، والتي يتعهد من يوقعها بان ينذر نفسه "من اجل مناهضة الشذوذ الجنسي أو المجتمع الميمي بالطرق الاخلاقية والسلمية والدينية ومناهضة المخالفات الفطرية التي جبلت عليها البشرية".

كما يتعهد الموقع "بعدم استعمال العنف بشتى أنواعه ضدهم بهدف توعيتهم وهدايتهم وعدم انجرارهم للشهوات المحرمة والحرية الشهوية والفوضوية وأطالب بإلغاء سن قانون المثلية لكي لا يكون بابا لتعميم البلاء".

وكان مقتدى الصدر اصدر الأربعاء، بيانا دعا فيه "الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يتحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة "المجتمع الميمي" لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد".

وحث البيان على ان يكون التصدي للمثليين عبر "التثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية.. ومن خلال أفعالهم أو أقوالهم أو منشوراتهم أو مقالاتهم أو مجالسهم أو تغريداتهم".

ودعا الى اظهار الامتعاض "من أفعالهم وقوانينهم بما يليق أخلاقيا ومداراتهم وعلاجهم طبيا ونفسيا وبصورة منظمة وموحدة لكي لا يستطيعوا نشر الرذيلة والفاحشة وضياع الأخلاق والبشرية وضياع التناسل المباح".

وثيقة الحملة التي اطلقها مقتدى الصدر لمناهضة الشواذ جنسيا

وعبر بيان مقتدى الصدر عن الامل في ان تكون مناهضة المثليين بهذه الوسائل "سببا لعدم تعميم البلاء الإلهي الذي ينتظر البشرية جمعاء بسبب تقنين الفواحش وتحدي السماء من خلال الشذوذ الجنسي".

وشدد البيان على "عدم استعمال العنف مطلقاً ما لم يقننوه (المثلية الجنسية) في دولنا ومجتمعاتنا المحافظة".

وكان الصدر هاجم بريطانيا وألمانيا بسبب دعمهما المثليين، وكذلك البابا فرنسيس لدعمه "الشذوذ الجنسي".