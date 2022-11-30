مقتدى الصدر يرفض التعامل بعنف مع الشواذ والمثليين

خاطب الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر " البشرية عامة " من خلال بيان أصدره بشأن ( الشواذ / المثليون ) المعروفين بـ " مجتمع الميم "

وقال الزعيم الصدري في بيانه: "أحبتي.. ليس الواعز الديني والعقائدي هو الوحيد الذي يستدعي ما سأقول، بل هو واعز إنساني وأخلاقي وحفظا للبشرية من الضياع والاندثار".

وأشار الصدر في البيان الذي بثه الأربعاء أن على الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يتحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة "المجتمع الميمي" لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية.

ويشار بـمجتمع الميم إلى المجتمع مثلي الجنس، هو تجمع للمثليات والمثليين مزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا.

وتمنى الزعيم الشيعي العراقي أن تكون مناهضة المثليين سببا لعدم تعميم البلاء الإلهي الذي ينتظر البشرية جمعاء بسبب تقنين الفواحش وتحدي السماء من خلال الشذوذ الجنسي.