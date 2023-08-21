مقتل الطبيب الفلسطيني نصرالدين ابو العيش في سجون حماس؟

لفظ الدكتور نصرالدين محمد مصطفى ابو العيش 77 سنة انفاسه الاخيرة في سجون حركة حماس بعد ان تعرض للتعذيب الشديد على مدار سنوات اعتقاله

واوقفت عناصر من امن حماس ابو العيش في العام 2015 وكان لا يزال في المعتقل حيث عانى من عدة امراض مزمنه اهمها مرض القلب وكانت تتهمه بالتخابر مع جهات معادية وتخضعه للتحقيق والضغط بشكل شبه يومي منذ اعتقاله قبل 8 سنوات

داخلية حماس من جهتها أصدرت بياناً حول الحدث أكدت فيه: وفاة النزيل (ن، ع) في مستشفى الشفاء بعد نقله من مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة وهو يعاني من أمراض القلب. واقرت أنّ النزيل محكوم بالإعدام، وقد تم توقيفه في عام 2015.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" التي حضرت عملية تشريح الجثمان في قسم الطب الشرعي بالمستشفى، بناءا على طلب عائلته أن سبب الوفاة يعود إلى تضخم في عضلة القلب مع انسداد في الشرايين التاجية أدى إلى نقص التروية الدموية عن عضلة القلب وبالتالي توقفها، فيما أظهرت الصفة التشريحية علامات مرضية قديمة متمثلة بارتفاع ضغط الدم وضعف وتضخم في عضلة القلب.

واشارت الى أن المواطن المتوفى مدني، وتم احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 25/2/2015

يذكر انه وبعد شهر ونصف من اعتقاله ناشدت عائلة ابو العيش القائد العام لكتائب عز الدين القسام "ابو خالد الضيف" بضرورة التدخل لانقاذ حياة ابنها المعتقل لدى جهاز الامن الداخلي في سجن انصار المركزي دون معرفة اسباب الاعتقال او أي معلومات مؤكدة حول مصيره حينها ومنذ ذلك الوقت كانت العائلة تؤكد ان الحالة الصحية لنجلها المعتقل نصر الدين ابو العيش حرجة جدا حيث يعاني من امراض مزمنة اضافة الى اصابته في العمود الفقري في حرب 2009/2008.

منا دعت الى تمكين المؤسسات والمراكز العاملة في مجال حقوق الانسان الالتقاء بابنهم نصر الدين والاطمئنان على وضعه الصحي ومن ثم تسجيل التجاوزات القانونية في ظروف وملابسات اعتقاله.

ونعى الدكتور عزالدين ابو العيش شقيقه معلنا عن موعد مواراته الثرى ومكان العزاء

والدكتور عزالدين ابو العيش نفسه الذي غادر غزة الى مدينه تورنتو بعد ان فقد بناته الثلاث وابنة أخته بنيران دبابة إسرائيلية في العام 2009 في المعركة التي اسمتها حماس معركة الفرقان التي استمرت من يوم 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.