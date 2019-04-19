مقتل امرأة في أعمال عنف بإيرلندا الشمالية

قالت الشرطة الجمعة، إن امرأة قتلت في ما قالت إنها أعمال شغب وقعت في مدينة لندنديري في إيرلندا الشمالية الخميس.

وذكرت الشرطة في بيانها أن السيدة لقيت مصرعها بعد إطلاق أعيرة نارية، "خلال أعمال شغب تعرضت خلالها الشرطة لهجوم بالقنابل الحارقة ومقذوفات أخرى".

وقال مارك هاميلتون مساعد قائد الشرطة في البيان: "نتعامل مع هذا باعتباره حادثا إرهابيا، وفتحنا تحقيقا في عملية قتل".

وبعدما دعت الشرطة في وقت سابق إلى الهدوء عندما تم إطلاق عدد من الأعيرة النارية في منطقة كريجان ذات النزعة القومية بالمدينة. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارتين تحترقان، وأشخاصا ملثمين يرمون القنابل الحارقة والألعاب النارية على آليات الشرطة.