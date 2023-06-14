مقتل اول جنرال روسي في الهجوم الاوكراني المضاد

لقي جنرال روسي بارز مصرعه في هجوم صاروخي شنته القوات الاوكرانية في اطاره هجومها المضاد الذي انطلق قبل ايام.

وكشف المراسل العسكري الروسي البارز يوري كوتيونوك عبر قناته على تلغرام عن ان الجنرال سيرغي غورياتشيف رئيس أركان الجيش الروسي الـ35، قتل الاثنين على جبهة زابوريجيا جنوبي وسط اوكرانيا.

وكتب كوتيونوك قائلا: "الحرب تاخذ الافضل"، مضيفا ان "الجيش خسر واحدا من المع واكثر قادته فاعلية، والذي جمع الاحترافية العالية والشجاعة الشخصية".

وتابع "تعازي العميقة والصادقة لعائلة واصدقاء المرحوم".

وجاء مقتل غورياتشيف بالتزامن مع "يوم روسيا"، وهو يوم عطلة وطني في البلاد، ولم يصدر بالتالي تعقيب رسمي من وزارة الدفاع او الكرملين.

وقتل الجنرال البارز في هجوم قرب بلدة فولنوفاخا في زابوريجيا حيث تقول القوات الاوكرانية انها حققت مكاسب في هجومها المضاد الذي تشنه ضد الجيش الروسي.

وكان الجيش الروسي اكد الثلاثاء، انه تمكن من صد محاولات تقدم في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا، وفي منطقة زابوريجيا المجاورة قرب قرية ليفادني في اطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الاوكرانية منذ ايام .

ومن جانبه، قال الجيش الاوكراني انه تمكن من تحقيق تقدم في عدة محاور في شرق وجنوب البلاد، وهو ما اقرت به روسيا لكنها سعت الى التقليل من اهميته من الناحية الاستراتيجية.

ووصف الرئيس الأوكراني هجوم قوات بلاده المضادّ الذي تشنّته ضد الجيش الروسي بانه "صعب"، لكنه اكد ان الهجوم الذي طال انتظاره اشهرا "يمضي قدماً".

وجاءت تصريحات زيلينسكي غداة اعلان القوات الاوكرانية استعادتها سبع قرى من قبضة الجيش الروسي في شرق البلاد وجنوبها.

وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام أنّ اجمالي المساحة التي استعادها الجيش الاوكراني بفضل الاسلحة الغربية التي حصل عليها قبل الهجوم المضاد، يبلغ 90 كيلومتراً مربّعاً .

واضافة الى استعادة تلك المساحة، اكدت القوات الاوكرانية انها احرزت تقدما متواضعا (250 الى 700 متر) قرب مدينة باخموت شرقي البلاد، والتي سيطر عليها الجيش الروسي الشهر الماضي.