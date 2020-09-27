مقتل 9 يشتبه بانتمائهم لداعش بعد مطاردتهم شمال لبنان

تأتي العملية بعد أكثر من شهر من قيام الجيش وقوى الأمن بمطاردة مشتبه بهم في بلدة كفتون شمال لبنان، تورطت في جريمة وقعت في في البلدة، وقتل فيها ثلاثة اشخاص.

قتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال لبنان، بعد عملية مطاردة قامت بها قوى الأمن الداخلي، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأحد.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن شعبة المعلومات تمكنت من "تحديد مكان تواجد أعضاء المجموعة الارهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل"، ثم اشتبكت معهم، ما أدى "الى قتل جميع الارهابيين"، بدون تحديد عدد القتلى.

وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس "مقتل تسعة على الأقل من أعضاء المجموعة"، وأشار إلى أنه قد يرتفع عدد القتلى، مع احتمال وجود جثث بين الأنقاض التي خلفتها عملية قوى الأمن، إثر تفجير جزء من المبنى الذي كان يتحصّن فيه المسلحون.

وتأتي العملية بعد أكثر من شهر من قيام الجيش وقوى الأمن بمطاردة مشتبه بهم في بلدة كفتون شمال لبنان، وتحديدا مجموعة يقودها المطلوب خالد التلاوي، تورطت في جريمة وقعت في 21 آب/أغسطس في البلدة المذكورة، قتل فيها ثلاثة من أبناء البلدة، هم عنصران من شرطة البلدية ونجل رئيس البلدية بعدما اشتبهوا بسيارة مركونة ليلاً الى جانب الطريق.

وأوضح بيان قوى الأمن الداخلي أنه تم اعتقال ثلاثة من أصل أكثر من 15 شخصا يشتبه بانضمامهم للخلية الإرهابية.

وأعلن الجيش اللبناني الجمعة إلقاء القبض على مشتبه به في قتل أربعة جنود في وقت سابق هذا الشهر خلال عملية دهم.

وقُتل الجنود أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي الذي قُتل لاحقاً في اشتباكات مع الجيش في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 14 أيلول/سبتمبر.

وكانت قيادة الجيش اعلنت ليل السبت الأحد "استشهاد عسكريين إثنين" إضافة إلى مقتل ارهابي "كان يستقلّ دراجة نارية ويحاول الدخول إلى مركز الجيش" في محلة عرمان- المنية شمال البلاد.

وعثر بعد الكشف على جثته، على قنابل يدوية و"حزام ناسف كان ينوي (الإرهابي) تفجيره داخل المركز" بحسب بيان الجيش.

