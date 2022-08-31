مقتل جندي اسرائيلي خلال مناورة دبابات

أعلن الجيش الاسرائيلي، مقتل أحد جنوده، أمس الثلاثاء، بعد إصابته بجروح بالغة في الرأس، خلال مناورة دبابات في المناطق الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "قتل جندي إسرائيلي خلال تمرين لسلاح المدرعات شمال البلاد، والشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادثة".

وأفاد الإعلام العبري بأن الجندي خدم في الكتيبة 82 التابعة للفرقة المدرعة 36 كملقم في دبابة، وكان يشارك في مناورة بالقرب من قاعدة نفح في شمال إسرائيل عندما قتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل جندي الليلة الماضية، بعد إصابته خلال مناورة دبابات في شمال البلاد.. أصيب الجندي إصابة بالغة في رأسه، وبعد محاولات وجهود لإنعاشه، أعلن عن وفاته".

وأوضح أن "قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام أجرى تحقيقا أوليا في هذه النقطة الليلة الماضية"، مضيفا أنه "كجزء من التحقيق الأولي، قام رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتعيين المقدم شاؤول إسرائيلي قائد اللواء [205] كرئيس لفريق الخبراء الذي سيحقق في الظروف التي أدت إلى الحادث المؤسف بالتعاون مع كبير ضباط المدرعات في القوات البرية".

مناورة سرية في البحر الأحمر

وكانت تقارير كشفت أن إسرائيل وأمريكا نفذتا مناورة سرية في البحر الأحمر، تحاكي توجيه ضربة إلى إيران ‏من الجو والبحر، والاستيلاء على سفن حربية إيرانية في مياه الخليج.‏

وتنفذ أمريكا وإسرائيل سويا عددا من المناورات المشتركة سرا وعلانية، التي تهدف إلى ضرب المنشآت النووية، حين تضطران إلى ذلك، وفقا لتصريحات مصدر خاص لموقع "إيلاف".

وكشف المصدر أن الشهرين الأخيرين شهدا تحليق مقاتلات "شبح" إسرائيلية من طراز "إف-35" أمريكية الصنع في الأجواء الإيرانية أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين، مخترقة الرادارات الروسية والإيرانية.