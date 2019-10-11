مقتل جندي تركي وإصابة 3 في اشتباكات بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، خلال اشتباكات في إطار عملية “نبع السلام” في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: “ببالغ الحزن تلقينا نبأ الحادث، ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وأضاف: “نقدم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري” عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وتسعى العملية العسكرية بحسب تركيا إلى “القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”. (د ب أ)