مقتل جندي سعودي على الحدود مع اليمن

جندي سعودي

أعلنت السعودية، السبت، مقتل جندي أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في محافظة الحُرّث الحدودية مع اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن محمد بن ناصر بن لبده، محافظ صامطة (جنوب)، تقدم جموع المصلين خلال أداء “صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول محمد بن أحمد متنبك،” بعد فجر السبت.

وبينت إنه قتل بمحافظة الحُرّث خلال أداء عمله بالحد الجنوبي، في إشارة إلى المعارك مع الحوثيين.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ظروف وتوقيت مقتله.

وشيّعت السعودية الجمعة، عسكري برتبة نقيب قتل على الحدود مع اليمن، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.