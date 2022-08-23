غموض يلف مقتل "جنرال" بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

قالت وسائل اعلام ايرانية الثلاثاء، ان ضابطا يحمل رتبة لواء (جنرال) في الحرس الثوري الايراني، لقي مصرعه في سوريا، وسط غموض وتضارب حول ما اذا كان قُتل في غارة إسرائيلية.

واكتفت وكالة “مهر” الايرانية بالقول ان الضابط أبو الفضل عليجاني قُتل في سوريا دفاعًا عن “المراقد المقدّسة”، دون أن تحدد مكان مقتله او رتبته العسكرية.

على ان قناة "ايران انترناشونال" اكدت إن عليجاني يحمل رتبة لواء، موضحة انه ليس عضوًا في “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، ولكنه كان ضابطًا في القوة البرية للحرس.

واشارت القناة الى جثته سيجري نقلها الى ايران في الأيام المقبلة.

ومن جهته، قال موقع "عنب بلدي" السوري ان عليجاني من سكان محافظة أصفهان، ويعمل ضمن كوادر الهندسة القتالية في كلية “أمير المؤمنين للعلوم العسكرية” التابعة للقوة البرية لـ” الحرس الثوري الإيراني ”.

فيما ذكرت وكالة “تسنيم” الايرانية أن عليجاني أحد المستشارين العسكريين في سوريا، وقُتل في البعثة الاستشارية السورية.

وبينما لم يصدر اي اعلان رسمي من الحرس الثوري بخصوص مصرع عليجاني، لكن وسائل إعلام إيرانية استبعدت ان يكون مقتله مرتبطًا بالضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مشيرة في السياق الى ان فارق التوقيت بينهما حوالي أسبوع.

وكانت إيران تدخلت عسكريًا لمساندة قوات الحكومة السورية منذ اندلاع الثورة في البلاد عام 2011.

وتنتشر القوات الإيرانية في مدن مختلفة من سوريا بمناطق تعتبرها إيران “مقدسة”، حيث ان لها مكانة عند الشيعة.