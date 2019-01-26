مقتل رجلي شرطة بهجوم مسلح جنوب غربي إيران

مقتل رجلي شرطة في مدينة - ميناء الإمام الخميني، بمحافظة خوزستان

خلف هجوم شنه مسلحون مجهولون، استهدف دورية أمنية، مقتل رجلي شرطة في مدينة - ميناء الإمام الخميني، بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.