مقتل رجل أمن سعودي وهجوم على مركز للحرس الوطني في الطائف

تداول ناشطون سعوديون، فجر الخميس، مقاطع فيديو لإطلاق نار بين رجال أمن ومسلحين لم تعرف هوياتهم، فيما أكد عدد منهم مقتل رجل أمن سعودي على الأقل، ومهاجمة مسلحين لمركز الحرس الوطني بشارع الستين في مدينة الطائف.

وقالت صحيفة "أضواء الوطن" الإلكترونية المحلية، إن الجهات الأمنية بالطائف تمكنت من القبض على مجهولين اعتدوا على رجل مرور وطعنه بسكين، وسلب سلاحه، وهروبهما بدورية المرور الرسمية.



وأدى الحادث، بحسب الصحيفة، إلى مقتل رجل المرور، "وبمتابعة الجانين وبتطويق الموقع ترجل من الدورية الجانيان ولاذا بالفرار إلى مركز الحرس الوطني في شارع الستين، حيث تم تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وأُصيب أحدهما ومن ثم القبض عليه، فيما فرّ الآخر من الموقع".

وأكد مدير تحرير الصحيفة المذكورة، فهد الوذيناني، على حسابه في "تويتر"، أن رجل الأمن المقتول هو "العريف عبد الله السبيعي"، ونشر مغردون صورة للقتيل.

وفيما لم تؤكد الجهات الرسمية أو تنفِ تلك الأنباء، تداول مغردون سعوديون صورة إعلان لوزارة الداخلية السعودية، تطالب فيه المواطنين بعدم نشر معلومات عن العمليات الأمنية قبل التأكد من مصدر رسمي.