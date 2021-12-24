مقتل سعوديين في قصف حوثي على نجران وجازان

اعلنت مصادر رسمية سعودية عن مقتل مدنيين اثنين على الاقل في غارات وهجمات شنتها مليشيات الحوثيين على منطقتي نجران وجازان وقالت ان الجيش السعودي نفذ هجمات مباشرة للرد على الهجوم الحوثي.

قتلى مدنيين في نجران وجازان

وتحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده العربية السعودية عن سقوط مقذوفات "معادية" أطلقتا من مدينة صعدة اليمنية "مستهدفة مدنيين" في نجران وجازان واوضحت انها قتلت مدنيين اثنين على الأقل

واستهدف مقذوف إحدى القرى الحدودية بنجران، بينما ضرب آخر ورشة صناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وقال التحالف إن سقوط المقذوف في صامطة تسبب بـ "حالتي وفاة لمواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية".

ولم تعلق مليشيات الحوثي التي تسيطر على غالبية اراضي البلاد على الهجوم

جازان ونجران تحت القصف

واصابات لسعوديين

في عمليه كبرى

و الباقي نخلي للعميد يحيى سريع — د. سُعاد القيسي (@dr_souad_alqisi) December 24, 2021

رد سعودي على الحوثيين

وأكد التحالف تنفيذ "عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد"، مشيرا إلى "تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة"، إضافة إلى "تدمير أربع مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت"

عاجل | واس عن التحالف: عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين في #جازان ونجران . — مصطفى القحفة (@mustafagohfa) December 24, 2021



وكان التحالف قد أعلن أمس الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وكشف عن تناثر شظايا المسيرة التي تم إسقاطها بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات.

عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بـ جازان ونجران، وتدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة في صعدة، وتدمير 4 مخازن للصواريخ الباليستية والمُسيرات بمحافظة المحويت. pic.twitter.com/VzQEHaclZ9 — قس بن ساعدة (@SF_SKD) December 24, 2021

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