مقتل سفير اليمن السابق لدى أثيوبيا أمام منزله في صنعاء

قالت تقارير مساء الأحد، ان سفير اليمن السابق لدى اثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي لقي مصرعه بالرصاص أمام منزله في العاصمة صنعاء.

وتضاربت الأنباء بشأن تفاصيل مقتل الحكيمي، وهو لواء سابق في الجيش، حيث تحدثت وسائل اعلام عن انه قتل أمام منزله من قبل مسلحين، فيما اشارت تقارير اخرى الى انه قتل على يد مسلح واحد هاجمه داخل المنزل الواقع في حي حدة الراقي في صنعاء على خلفية مشاكل شخصية.

اغتيال السفير والمحافظ ورجل الدولة الكبير الأستاذ اللواء / درهم عبده نعمان، في منزله بالعاصمة صنعاء.

خبر مؤلم وصادم للغاية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وعظم أجر أهله وذويه ومحبيه وعصم قلوبهم بالصبر.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون pic.twitter.com/MvnSHGPa0U — MH (@Mhjalal1978) October 16, 2022

وقال ناشطون على مواقع التواصل انه جرى القبض على القاتل، وهو قيد التجقيق.

وسبق ان شغل اللواء درهم عبد نعمان الحكيمي محافظا لشبوة ومديرا للمنطقة الحرة في عدن ثم سفيرا للجمهورية اليمنية في اثيوبيا.

ولفت موقع "إرم نيوز" الى ان اسم درهم نعمان تردد مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن، في ما يعرف بقضية مبنى السفارة الإيطالية السابق الذي سكنت فيه عدد من الأسر بعد طرد المتمردين الحوثيين من المدينة عام 2015.

وأضاف الموقع ان قوة أمنية نفذت حملة لإخراج تلك الأسر للمبنى لكون ملكية المبنى تعود لدرهم نعمان، فيما لا تزال قضية ملكية المبنى محل نزاع قانوني لدى محكمة في عدن ولم يتم الفصل فيها بعد.