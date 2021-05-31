مقتل شخصين بانفجار في محطة بتروكيماويات في المغرب

قتل شخصان اثنان إثر انفجار هز يوم الاثنين خزان إحدى محطات المواد البتروكيماوية على الطريق الرابط بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء في المغرب.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن الانفجار القوي وقع بشركة "سنيب"، وتسبب في تطاير أشلاء الضحيتين في الهواء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن العاملين المذكورين كانا وقت الحادث منهمكين في إصلاحات بالخزان، فيما أصيب شخص ثالث ونقل إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.

وكانت الشركة المذكورة واجهت انتقادات واسعة من السكان المحليين، بعدما تسببت المياه المتدفقة منها في إغراق منازلهم. (هسبريس)