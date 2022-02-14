مقتل شخص هاجم الشرطة الفرنسية في محطة قطارات

قالت مصادر امنية وحكومية فرنسية ان قوات الشرطة قتلت شخصا حاول تنفيذ هجوم بالسلاح الابيض على عناصرها في احدى محاطات القطار في العاصمة باريس، ولم تعرف بعد هوية المهاجم او الدوافع وراء تنفيذ هذا الهجوم

ووفق ما اعلنه وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جيباري في تصريحات صحفية فإن الشرطة قتلت الاثنين 02/14 شخصا في محطة قطارات شمال العاصمة باريس عندما حاول الاعتداء عليها بواسطة سكين واكد وقال جيباري إن "المهاجم لقي مصرعه على الفور" مضيفا أن رجلي شرطة أصيبا بجروح طفيفة.

واستؤنفت حركة القطار بعد تعطلها لساعات ومحطة جار دو نور واحدة من أكبر محطات القطارات في أوروبا وتنطلق منها خدمات القطارات الدولية التي تربط فرنسا ببريطانيا وبلجيكا. وكان وزير الداخلية الفرنسي كتب في وقت سابق على تويتر إن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم ولم يسفر عن إصابات. وقال جيباري لراديو آر.إم.سي إنه لا يعتقد أن الحادث له علاقة بالإرهاب وأن المهاجم معروف بالفعل للشرطة.