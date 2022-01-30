مقتل شرطيين عراقيين بهجوم لداعش في الحويجة

قتل شرطيان عراقيان واصيب ثالث في هجوم شنه تنظيم داعش الاحد، على نقطة للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال موقع "روسيا اليوم" ان تنظيم "داعش" شن هجوما على موقع للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي العراق، ما اسفر عن مقتل عنصري شرطة وإصابة ثالث بجروح.

ومن جهته، قال موقع "رووداو" ان الهجوم استهدف نقطة تابعة للواء الثالث في الشرطة الاتحادية في قرية أحمد طيار بناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك.

ونقل الموقع عن مصدر من الشرطة الاتحادية قوله أن النقطة التابعة لهم تعرضت لهجوم بأسلحة قناصة والقتيلان أصيبا في الرأس مباشرة.

وفي وقت سابق الاحد، قتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية شنتها القوات العراقية في نينوى شمالي البلاد، بحسب اما اعلنته خلية الإعلام الأمني الحكومية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ان "صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية (نفذوا) ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث قتلوا جميعا".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم".

أخذ الثأر

وأعلنت السلطات العراقية الاسبوع الماضي، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في حوض العظيم في ديالى. بعد الهجوم الذي طال عناصر الجيش العراقي في ناحية العظيم.

يذكر أن داعش قتل قوة من الجيش العراقي بهجوم على موقع لهم في حاوي العظيم بمحافظة ديالى أدى الى مقتل 11 منتسباً، في الجيش العراقي الجمعة 21 كانون الثاني الجاري.

ورداً على الحادثة تمكنت القوات الامنية من قتل المجموعة "الإرهابية" المسؤولة عن حادثة العظيم بـ3 ضربات جوية.

وجاء في بيان صادر عن الخلية انه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وتم توجيه "ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت عن قتل 9 عناصر إرهابية"، وفقا للبيان الذي أكد أن "الواجب مازال مستمراً لدك رؤوس العناصر الإرهابية".

يذكر أن العراق كان قد أعلن النصر على تنظيم داعش في عام 2017 باستعادة كامل أراضيه منه.

ولا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014، مستغلاً الثغرات الأمنية الموجودة في المناطق التي يشن الهجوم عليها.