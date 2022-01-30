مقتل 6 عناصر من داعش بضربة جوية شمالي العراق

قتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية شنتها القوات العراقية في نينوى شمالي البلاد، بحسب اما اعلنته خلية الإعلام الأمني الحكومية الأحد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ان "صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية (نفذوا) ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث قتلوا جميعا".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم".

ملاحقة فلول داعش

وأعلنت السلطات العراقية الاسبوع الماضي، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في حوض العظيم في ديالى. بعد الهجوم الذي طال عناصر الجيش العراقي في ناحية العظيم.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت الجمعة، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.

وأفادت وسائل إعلام عراقية عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.