مقتل صحافيين اثنين واربعة عسكريين بانفجار في درعا

لقي صحفيان واربعة عسكريين مصرعهم الاربعاء، في انفجار عبوة ناسفة في درعا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، والذي اشار الى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين في حالة خطيرة.

وكان التلفزيون الرسمي اعلن في وقت سابق مقتل فراس الأحمد مراسل قناة سما وعسكريين اثنين "بعبوة زرعها إرهابيون” على جانب طريق وانفجرت لدى عودتهم من احباط عملية تهريب مخدرات في محافظة درعا الواقعة جنوبي سوريا.

وكان مصدر عسكري سوري افاد في الاول من الشهر الجاري، ببدء عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية مع الأردن، جنوب محافظة درعا، وذلك بعد أيام من اجتماع اللجنة السورية الأردنية في عمان للتعاون في مكافحة ضبط تجار ومروجي ومهربي المخدرات عبر الحدود المشتركة.

وأوضح المصدر أن العملية تشارك فيها دوريات من الجيش سوري والقوات الأمنية المختصة، وتهدف إلى ملاحقة وضبط تجار ومهربي المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، ضمن المخطط الشامل الذي وضعته الدولة السورية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

من جانبه، قال المرصد السوري ان حصيلة الانفجار ارتفعت الى ستة قتلى، هم مراسل قناة سما ومصور القناة واربعة عسكريين بينهم مصطفى المسالمة الملقب بالكسم، والذي وصفه بانه اليد اليمنى لرئيس فرع المخابرات العسكرية في درعا.

واضاف ان حصيلة قتلى الهجوم مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى حالة بعضهم خطرة.

واشار المرصد الى ان الكسم، وهو قيادي سابق في المعارضة، كان أجرى تسوية مع القوات الحكومية غداة سيطرتها على درعا عام 2018، ثم عمد الى تشكيل مجموعة عسكرية اصبحت تعمل لصالح الأمن العسكري وتضم عشرات المسلحين.

ارتفاع حصيلة قتلى تفجير درعا إلى سبعة

1 - مصطفى قاسم المسالمة الملقب الكسم

2 - رضوان المسالمة امني

3 - محمد المسالمة الملقب باللتر امني

4 - مراسل قنا سما فراس الاحمد

5 - مصور قناة سما احمد المسالمة

6 - محمد الخلف عسكري

7- مساعد اخر يدعى (وسام ) عسكري pic.twitter.com/Gdr7FhY9pP — محمد العبيد (@mhmdalb29379704) August 9, 2023

واوضح ان الانفجار وقع أثناء محاولة قوة عسكرية تابعة للكسم ومجموعة أخرى القيام بمحاولة اقتحام ضد ضد مقاتلين إسلاميين اقتحام منطقة الشياح في درعا البلد بمدينة درعا.

وبحسب المرصد، فقد قتل 331 شخصا منذ مطلع جراء حوادث "فلتان امني" في درعا، تمثلت في تفجيرات واغتيالات طالت معارضين وموالين ومدنيين على السواء.

كما تقول منظمة مراسلون بلا ان 279 صحافياً لقوا حتفهم في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011.