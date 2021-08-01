مقتل ضابط كبير في الجيش اليمني خلال معارك مأرب

قتل ضابط كبير في الجيش اليمني خلال المعارك المستمرة مع المتردين الحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد، بحسب ما اعلنه بيان للجيش الاحد.

وقال الجيش في البيان انه "تم اليوم بمدينة مأرب تشييع جثمان العميد عباد الحليسي أركان حرب اللواء 143 مشاه".

وأضاف أن الحليسي "استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة صفوف الجيش والمقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن الأرض والعرض والمكتسبات والثوابت الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً".

وأضاف أنه "نُقل جثمانه (الحليسي) إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جبل مراد جنوبي مأرب، في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز".

لم يذكر بيان الجيش تفاصيل حول مكان مقتل العميد عباد الحليسي

الى ذلك، أعلن الجيش اليمني في بيان إن "دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، في جبهة رحبة جنوب غربي مأرب"، دون تفاصيل أخرى.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي 2021، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وكذلك احتوائها على محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.