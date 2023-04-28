مقتل ضباط اجانب في قصف روسي على نيكولاييف

قتل اكثر من 20 ضابطا رفيعي المستوى بينهم أجانب، في ضربة صاروخية روسية في حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولاييف، فيما اعلن عن سقوط قتلى في ضربة روسية على كييف، في المقابل قتل عدد من المدنيين في غارات اوكرانية استهدفت دونيتسك

وحسب مصادر اعلامية روسية فان ضربة صاروخية روسية استهدفت ليلة 27 أبريل مبنى في حوض بناء السفن في نيكولاييف، وأسفرت عن مقتل ضباط كبار بينهم أجانب.

وفيما لم تحدد المصادر جنسيات الضباط القتلى، فقد اكدت إن الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كانت فيه قيادات من الجيش الأوكراني تجتمع مع زملائها الناطقين باللغة الإنجليزية.

في الغضون اعلن أليكسي كوليمزين، عمدة مدينة دونيتسك عن مقتل 7 مدنيين إثر سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط مدينة دونيتسك. وقالت مصادر روسية ان القوات الأوكرانية تستهدف بشكل متواصل ويومي الأحياء السكنية والمدنية والبنى التحتية في عموم أرجاء مدينة دونيتسك وضواحيها.