مقتل طالبتين في هجوم على مدرسة افغانية

لقيت طفلتين اثنتين على الاقل مصرعهما واصيب اخرون في هجوم بقنبلة يدوية على مدرسة بولاية جوزجان شمال أفغانستان، وفق ما اشارت مصادر الشرطة الافغانية اليوم الجمعة.

وقالت وسائل اعلام افغانية ان الضحايا من الطلاب واعلن المتحدث باسم مديرية أمن جوزجان، عبدالستار حليمي عن إصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة

وقالت وكالات ان مجهولا القى قنبلة يدوية على مدرسة في منطقة قوش تبه؛ وأن الهجوم استهدف مدرسة ابتدائية للبنات وان الضحيتين طالبتين تبلغان من العمر 10 و12 عاما، وأن عدد المصابين بلغ 9 أشخاص.

ومنعت طالبات البنات من حق التعليم والذهاب الى المدارس والجامعات في خطوة لاقت تنديدا دوليا واسعا