مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين.. حفل زفاف يتحول إلى معركة بالرصاص والقنابل في حمص

تطور شجار بين شخصين في حفل زفاف بقرية المشرفة في ريف حمص الشمالي الشرقي، إلى معركة بالأسلحة الرشاشة والقنابل، أسفرت عن مقتل طفلة، وإصابة أكثر من 17 شخصا، بعضهم في حالة حرجة.

وتأتي هذه الحوادث في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح والفوضى في بعض المناطق بسوريا، نتيجة للاحداث التي شهدتها البلاد خلال الأعوام ال 12 الماضية.

وسابقًا، رصد نشطاء من المرصد السوري إصابة شاب بطلق ناري في رأسه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في قرية عز الدين بريف حمص الشمالي.

وقام المهاجمون بسرقة دراجته النارية قبل الفرار إلى جهة غير معروفة، وتم نقل الشاب إلى مستشفى في مدينة حماة لتلقي العلاج بسبب خطورة إصابته.

