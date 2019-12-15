مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين في غارات على إدلب

قتل طفل وأصيب 7 مدنيين في غارة جوية لنظام بشار الأسد على قرية معر شورين بريف محافظة إدلب السورية.

ومنذ الصباح، شنت مقاتلات النظام غارات على تجمعات سكنية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وطال القصف قريتي معر شورين والتح، التابعتين لمدينة معرة النعمان بريف إدلب، وقرية الكبينة بريف محافظة اللاذقية.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني بإدلب، إن إحدى الغارات ألحقت دمارا كبيرا بأحد الأفران في قرية معر شورين، وأخرجته عن الخدمة.

كما أدت غارة أخرى على نفس القرية، إلى مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين.

و في السابع من ديسمبر الحالي، قتل 19 مدنيا في هجمات للنظام وروسيا الداعمة له، على أسواق شعبية، في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.