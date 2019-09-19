مقتل قائد في "التحالف العربي" بانفجار في حضر موت

قتل أحد قيادات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس في انفجار بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكر مصدر محلي يمني، رفض ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن انفجارا وقع في دورية عسكرية تقل قائد التحالف العربي في وادي حضرموت العميد أبو نواف، أثناء مروره في مدينة شبام بالمحافظة ما أدى إلى مقتله.

وأضاف أن قتلى وجرحى من الجنود السعوديين واليمنيين سقطوا جراء الانفجار، من دون معرفة عددهم.

وأوضح المصدر أن الانفجار يعتقد أنه ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة من قبل عناصر تابعة لتنظيم القاعدة.

وكان تنظيم القاعدة قد نفذ بشكل متكرر عدة هجمات طالت دوريات ومقرات عسكرية في حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات السعودية أو اليمنية حتى الآن حول الحادثة، بينما لم تتبن العملية أي جهة.

انفجار عبوة ناسفه في جنود قوات الجيش في وادي بن علي وأنباء عن عشرات القتلا والجرحى. #شبام pic.twitter.com/v2hXsREZwe — مدينة سيئون (@SeiyunCity) September 19, 2019