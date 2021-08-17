مقتل لاجئين سوريين في مخيم الهول

قالت تقارير اعلامية كردية سورية ان قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثرت في مخيم الهول على جثة نازحَين سوريين

واوضحت إن النازحَين كلاهما في العقد الثالث من العمر، وينحدران من ريف حلب، “وجدا مقتولين بواسطة طلقات نارية في الرأس والظهر في خيمتها” وأن عملية القتل جرت من قبل مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، منتصف ليل أمس الاثنين.

والجمعة الماضي، قتل مسلحون لاجئاً عراقياً بواسطة أسلحة نارية بالقرب من خيمته في القطاع الأول من المخيم.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، سجل مخيم الهول نحو 28 حالة قتل معظمها للاجئين من العراق.