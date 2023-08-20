مقتل مدنيين.. هجوم مدفعي مكثف في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني يوم الأحد عن تنفيذ هجوم مدفعي كثيف على مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. في المقابل، تم التبليغ عن مقتل 3 مدنيين، من بينهم طفلة، جراء سقوط قذيفة على منزلهم في حي الديم.

وتستمر الاشتباكات العنيفة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة أحياء جنوب وشرق العاصمة.

وتم قصف مواقع للدعم السريع في أحياء متعددة بما في ذلك الديم والسوق الشعبي وحي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة وجبرة جنوبي العاصمة. بالمقابل، ردت "الدعم السريع" من مواقعها في شرق الخرطوم بقصف عنيف على مواقع الجيش.

صور مباشرة من العاصمة السودانية #الخرطوم لتصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع#العربية pic.twitter.com/bKVbuSc56L — العربية (@AlArabiya) August 20, 2023

وتشهد منطقة اللاماب بحر أبيض المجاورة لسلاح المدرعات معارك عنيفة تشمل استخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، وتسبب القصف في انهيار عدد من المنازل.

في مدينة أم درمان، تجري معارك متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

ويجري التصعيد العنيف في عدد من مدن السودان، بما في ذلك مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان، حيث شهدت المدينة أعمال عنف ونهب للممتلكات والمصارف والمقرات الحكومية.

وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم وتسعى للتوسع جنوبا إلى ولاية الجزيرة وسط السودان وشمالا إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

